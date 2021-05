La Fiorentina vuole Gattuso | che è intrigato dalla Lazio Per i viola l’alternativa è Fonseca

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lachiudere velocemente col nuovo allenatore. La priorità, stando a quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, è rappresentata da Gennaro. L’attuale allenatore del Napoli però èproposta della, che l’ha individuato come successore di Simone Inzaghi se quest’ultimo non dovesse rinnovare. Prende tempo, dunque, ma ihanno già pronto un piano B. Si tratta di Paulo, che dopo i primi sondaggi avrebbe dato la propria disponibilità a sposare il progetto della. L'articolo ilNapolista.

