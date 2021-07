La finale di Amici vista da Marta Mugnaini (Di venerdì 21 maggio 2021) Di seguito potrete trovare le magnifiche illustrazioni di Marta Mugnaini che raccontano gli ultimi giorni di questa edizione di Amici, qual è la vostra preferita ? Giulia e Sangiovanni, insieme con le loro coppe Il tuca tuca non lo possiamo proprio dimenticare I protagonisti della finale I professori di Amici 20 I giudici di Amici 20 Le mille emozioni regalate da Giulia L' inedito che ha conquistato il pubblico: Malibù Grazie per averci tenuto compagnia per tutti questi mesi ragazzi Illustrazioni a cura di Marta MugnainiSegui ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di venerdì 21 maggio 2021) Di seguito potrete trovare le magnifiche illustrazioni diche raccontano gli ultimi giorni di questa edizione di, qual è la vostra preferita ? Giulia e Sangiovanni, insieme con le loro coppe Il tuca tuca non lo possiamo proprio dimenticare I protagonisti dellaI professori di20 I giudici di20 Le mille emozioni regalate da Giulia L' inedito che ha conquistato il pubblico: Malibù Grazie per averci tenuto compagnia per tutti questi mesi ragazzi Illustrazioni a cura diSegui ...

