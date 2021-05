La Federcalcio argentina cede al Covid | sospese le partite fino a fine mese

Advertising

napolista : Il governo ha adottato ulteriori misure restrittive per arginare la seconda ondata e anche il calcio è costretto a… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: A seguito di una richiesta del Governo, l'#AFA, la Federcalcio argentina ha sospeso tutte le partite di tutte le categor… - CalcioPillole : A seguito di una richiesta del Governo, l'#AFA, la Federcalcio argentina ha sospeso tutte le partite di tutte le ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Federcalcio argentina

ilnapolista

L'sospende i campionati per far fronte alla seconda ondata dell'emergenza Coronavirus: il comunicato ufficiale Lacomunica lo stop di tutti i campionati per far fronte all'emergenza Coronavirus. "Lainforma il pubblico che per seguire le misure sanitarie annunciate ieri ......di calcio in programma dal 13 giugno al 10 luglio in Colombia e. Numerosi manifestanti, tifosi di diverse squadre locali, si sono ritrovati a Bogotà davanti alla sede della...Arriva un annuncio ufficiale, nell’anno più particolare della storia recente, insieme a quello passato. Ancora la pandemia di Covid-19 complica i piani e rende impossibile ciò che prima lo era. La Fed ...Argentina campionati sospesi, a causa del Covid i campionati argentini sono stati sospesi: il comunicato della federcalcio ...