La famiglia reale più ricca d’Europa? No | non è quella inglese

(Di venerdì 21 maggio 2021) Se pensavate che la monarchia in Europa sia un retaggio del passato sbagliate di grosso. Sono 12 i Paesi europei che al momento hanno la monarchia come forma di governo, anche se nella maggior parte la presenza del sovrano è soprattutto simbolica. Si va dal Regno Unito alla Spagna, passando per il Principato di Monaco e il Lussemburgo. E il loro patrimonio non è affatto irrilevante.