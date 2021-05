La divina è sempre divina! (Di venerdì 21 maggio 2021) X Chiamatela ancora “divina”. Perché a 32 anni Federica Pellegrini conferma il nomignolo che si porta dietro. La campionessa veneta è medaglia d’argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto a Budapest. Portando sul podio la bandiera italiana. Federica Pellegrini foto story guarda le foto Leggi anche › Federica Pellegrini: «Dopo Tokyo 2020, cambio vita» › Federica Pellegrini: 31 anni sempre più da ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) X Chiamatela ancora “”. Perché a 32 anni Federica Pellegrini conferma il nomignolo che si porta dietro. La campionessa veneta è medaglia d’argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto a Budapest. Portando sul podio la bandiera italiana. Federica Pellegrini foto story guarda le foto Leggi anche › Federica Pellegrini: «Dopo Tokyo 2020, cambio vita» › Federica Pellegrini: 31 annipiù da ...

