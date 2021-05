La denuncia del Nursing Up: al Policlinico di Monserrato il personale ostetrico è allo stremo (Di venerdì 21 maggio 2021) Il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up denuncia le criticità assistenziali dovute alla carenza del personale ostetrico in servizio presso i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Patologia ostetrica e Puerperio del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. La situazione è insostenibile, il personale ostetrico che garantisce la continuità assistenziale h 24 è numericamente insufficiente e subisce turni di lavoro che nell’articolazione vedono sino a nove notti al mese con l’aggravante che spessoè presente una sola ostetrica in servizio per 21 pazienti. La situazione è peggiorata negli ultimi due mesi, nei quali cinque ostetriche hanno interrotto il rapporto di lavoro (per fine contratto e altre ragioni) e non sono state sostituite con ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Il sindacato delle professioni sanitarieUple criticità assistenziali dovute alla carenza delin servizio presso i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Patologia ostetrica e Puerperio delDuilio Casula di. La situazione è insostenibile, ilche garantisce la continuità assistenziale h 24 è numericamente insufficiente e subisce turni di lavoro che nell’articolazione vedono sino a nove notti al mese con l’aggravante che spessoè presente una sola ostetrica in servizio per 21 pazienti. La situazione è peggiorata negli ultimi due mesi, nei quali cinque ostetriche hanno interrotto il rapporto di lavoro (per fine contratto e altre ragioni) e non sono state sostituite con ...

Advertising

enpaonlus : Recoaro Terme, l'ordinanza del sindaco che vieta l'abbaio notturno dei cani: 'L'ho fatto per l'infermiera che non r… - stanzaselvaggia : “Quando vuoi aiutare un amico in difficoltà, non lo fai in cambio del suo lavoro in nero”. @mont_eiro_rossi ha scri… - faisaluc2 : @EStradini @ElisaCuccolo Come già detto anche da altre persone, devi fare una denuncia. Sperando che questo essere… - CuccioloHD : RT @beatrice_tom: Mi ha fatto irritare ieri da del Debbio la lite tra Karima e Cruciani. Karima ha detto a Cruciani che se fosse nato in Tu… - annoupanoux : RT @Adnkronos: 'Minacciata di essere sfregiata', la denuncia dell'europarlamentare del #Pd Alessandra Moretti. -