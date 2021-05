La Corte Ue dei diritti dell’uomo impone all’Italia di risarcire quattro ex forestali: la riforma Madia li costrinse a passare nell’Arma (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo Stato italiano dovrà risarcire con mille euro a testa quattro ex forestali costretti a transitare nell’Arma dei carabinieri dopo l’abolizione del Corpo Forestale prevista dalla riforma Madia sotto il governo Renzi. È la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) sui ricorsi presentati dagli ex agenti, tra cui due ex dirigenti lombardi del sindacato dei forestali Sapaf, che come molti altri ex colleghi ritengono tutt’oggi di aver subito una “militarizzazione forzata”, con la perdita di alcuni diritti, tra cui quello di riunirsi in associazioni sindacali e di scioperare. Nonostante il risarcimento previsto, la Corte non è arrivata però a una sentenza di condanna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo Stato italiano dovràcon mille euro a testaexcostretti a transitaredei carabinieri dopo l’abolizione del Corpo Forestale prevista dallasotto il governo Renzi. È la decisione dellaeuropea dei(Cedu) sui ricorsi presentati dagli ex agenti, tra cui due ex dirigenti lombardi del sindacato deiSapaf, che come molti altri ex colleghi ritengono tutt’oggi di aver subito una “militarizzazione forzata”, con la perdita di alcuni, tra cui quello di riunirsi in associazioni sindacali e di scioperare. Nonostante il risarcimento previsto, lanon è arrivata però a una sentenza di condanna ...

Advertising

matteorenzi : Felice dell’assoluzione di oggi in appello alla Corte dei Conti. E un pensiero a chi sfoga il proprio odio insultan… - raffaellapaita : Felice per l’assoluzione di @matteorenzi in appello alla Corte dei Conti. Il tempo è galantuomo. Noi continueremo… - fattoquotidiano : Vaccino Reithera, Ippolito (Spallanzani): “Lo stop della Corte dei conti è una sconfitta. Gli altri paesi hanno inv… - CarieriF : RT @fattoquotidiano: La Corte Ue dei diritti dell’uomo impone all’Italia di risarcire quattro ex forestali: la riforma Madia li costrinse a… - Patty66509580 : La Corte Ue dei diritti dell’uomo impone all’Italia di risarcire quattro ex forestali: la riforma Madia li costrins… -