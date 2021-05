La Compagnia del Cigno è finita? Terza stagione a rischio: parla il creatore (Di venerdì 21 maggio 2021) Televisione Ivan Cotroneo non lascia molte speranze ai fan dei ragazzi del Conservatorio Verdi che sperano in altre puntate: le sue dichiarazioni Pubblicato su 21 Maggio 2021 La Terza stagione de La Compagnia del Cigno non è certo che si farà. A rivelarlo è stato Ivan Cotroneo, intervistato da Tv Blog a giorni di distanza dal finale della seconda stagione. Le puntate andate in onda nel 2021 non hanno confermato il successo della fiction di due anni fa. Tuttavia potrebbero essere diversi gli elementi che hanno provocato un calo negli ascolti. Per esempio la scelta di Rai Uno di collocarlo nella prima serata della domenica, al contrario della prima stagione in onda il lunedì. Il periodo, anche: pieno inverno due anni fa, primavera quest’anno. Il pubblico più ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Televisione Ivan Cotroneo non lascia molte speranze ai fan dei ragazzi del Conservatorio Verdi che sperano in altre puntate: le sue dichiarazioni Pubblicato su 21 Maggio 2021 Lade Ladelnon è certo che si farà. A rivelarlo è stato Ivan Cotroneo, intervistato da Tv Blog a giorni di distanza dal finale della seconda. Le puntate andate in onda nel 2021 non hanno confermato il successo della fiction di due anni fa. Tuttavia potrebbero essere diversi gli elementi che hanno provocato un calo negli ascolti. Per esempio la scelta di Rai Uno di collocarlo nella prima serata della domenica, al contrario della primain onda il lunedì. Il periodo, anche: pieno inverno due anni fa, primavera quest’anno. Il pubblico più ...

