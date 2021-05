La Città di Agropoli riparte dalla Cultura

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 21 maggio 2021) La giunta municipale ha dato il via libera al programma delle mostre artistiche che si terranno nell’affascinante cornice del Castello Angioino Aragonese di. Il cartellone, per il periodo primavera-estate 2021, nonostante le difficoltà e i rallentamenti dovuti alla pandemia, è stato predisposto dal consigliere con delega ae Benili, Francesco Crispino e condiviso dal sindaco Adamo Coppola e l’intero esecutivo. Tre le location: la Sala dei francesi, le Sale nuove e il Camminamento. Presso la Sala dei francesi, è in corso, con termine il 28 maggio, la mostra dell’artista Fabio Colasante “Bestiarium”. Si proseguirà dal 29 maggio al 17 giugno con Salvatore Damiano e la sua “Nature”. A seguire l’Associazione Cilento Domani metterà in scena “Simbologia”, dal 18 giugno al 21 luglio. Quindi si potranno apprezzare le ...