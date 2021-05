La Cina vuole fregarci anche i semi | le mire di Pechino sul “tesoro verde” italiano

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ora laci frega. Sotto gli occhi distratti di un governo per nulla determinato a difendere le aziende italiane in crisi dallestraniere, il nostro Paese rischia di dover assistere all’ennesimo, sanguinoso passaggio di mano, quello dell’azienda di sementi cesenate Verisem. Una realtà sulla quale, in un momento di grave emergena,ha già messo gli occhi, deciso a dar via a una produzione di ortaggi pseudo-italiani come già fatto in passato con altri prodotto di alta qualità, come il vino di Bordeaux finito nelle mani cinesi, oggi in controllo di almeno 160 vigneti francesi. Un nodo, quello della Verisem, particolarmente delicato. Perché il governo, sulla carta, non potrebbe nemmeno effettuare quel potere di “golden power” introdotto per tutelare le aziende strategiche ...