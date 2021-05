La Catalogna ha un Governo che vuole (senza fretta) una nuova scossa indipendentista

(Di venerdì 21 maggio 2021) Pere Aragones, il nuovo presidente dellaguiderà uncomposto dal suo partito Esquerra Republicana, dei post neo convergenti di Junts per Cat, ovvero la destra liberale nazionalista di Puigdemont e dai Antagonisti della CUP, una delle formazioni di estrema sinistra più nazionaliste d’Europa. Per giungere a questo accordo sono stati impiegati tre mesi, nonostante per la prima volta nella storia delle elezioni catalane fosse stata superata la soglia psicologica del 52% dei seggi che in realtà corrisponde ormai, dato l’enorme astensionismo, al 25% dell’elettorato. La frizione del campo, emersa con tutta la sua evidenza, ha accentuato le difficoltà. Certamente l’emergenza prioritaria è rappresentata dalla crisi economica che ha colpito tutto il continente a causa del covid. La verità è che sull’agognata ...

Pere Aragones, il nuovo presidente della Catalogna guiderà un governo composto dal suo partito Esquerra Republicana, dei post neo convergenti di Junts per Cat, ovvero la destra liberale nazionalista d ...Pere Aragonès è stato eletto Presidente del Parlamento catalano grazie al sostegno del suo partito ERC, dei 32 deputati di Junts ...