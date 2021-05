La Campania scopre altre 107 vittime per Covid | il bollettino

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Controlli più approfonditi hanno attribuito 85 decessi dei mesi scorsi alla pandemia. Tasso al 4,5%: 705 positivi s… - GiuseppeDeCes12 : @mattinodinapoli Oggi l'INPS scopre che in Campania ci sono più poveri Cristi che nell'intero nord. E fra poco scop… - iISud24 : Manfredi rinuncia, l’affondo di Fratelli d’Italia: «Scopre ora il debito? Frutto di 30 anni di Sinistra» #19maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania scopre

Cronache della Campania

Nel frattempo Norinadi essere di nuovo incinta, di un maschietto questa volta, ma neppure ...portato a rivedere la sua posizione e ha costretto i figli e i nonni materni a lasciare la, ...Napoli,. La voce si è sparsa velocemente, fino a scatenare una reazione feroce e incontrollata. "... Siche l'altra notte alcuni condomini della Vela Celeste avevano sentito urla ...In un palazzo storico di straordinaria bellezza, come appunto è palazzo Barberini, legato profondamente alla cultura barocca, una mostra del genere rappresenta un valore aggiunto e un aiuto alla compr ...Il programma delle aziende vinicole irpine socie del Movimento Turismo del Vino che partecipano a Cantine Aperte in provincia di Avellino.