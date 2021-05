La camicia per l'estate? Cortissima e femminile. Ecco come indossarla senza risultare volgari (Di venerdì 21 maggio 2021) Che si tratti di t-shirt, pullover o cardigan, nelle ultime stagioni le dimensioni dei top sono sempre più ridotte. Una tendenza, quella che vira verso il micro, che non accenna a fermarsi, anzi: per il 2021, contagia nuovi pezzi. Le sfilate di stagione infatti parlano chiaro: l’ultimo pezzo di tendenza in versione corta o Cortissima è la camicia crop top. La camicia crop top secondo Jacquemus PE21. Leggi anche › Il look del giorno, i pantaloni cargo per soldatesse chic della primavera estate 2021 Dove l’abbiamo vista La classica camicia maschile con il colletto, rivisitata in chiave iper femminile. Ecco l’identikit del nuovo crop top di stagione, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) Che si tratti di t-shirt, pullover o cardigan, nelle ultime stagioni le dimensioni dei top sono sempre più ridotte. Una tendenza, quella che vira verso il micro, che non accenna a fermarsi, anzi: per il 2021, contagia nuovi pezzi. Le sfilate di stagione infatti parlano chiaro: l’ultimo pezzo di tendenza in versione corta oè lacrop top. Lacrop top secondo Jacquemus PE21. Leggi anche › Il look del giorno, i pantaloni cargo per soldatesse chic della primavera2021 Dove l’abbiamo vista La classicamaschile con il colletto, rivisitata in chiave iperl’identikit del nuovo crop top di stagione, ...

Advertising

xsmilingyoongi : ma namjoon????? che fa per aprirsi la camicia??? io basta - itsourheartstho : Qualcuno gli abbottoni quella camicia per favore - natastancaa : Non so se ridere per gli occhi spalancati di Jungkook o sudare per la camicia aperta - taydaylights2 : non sto affatto bene per quei capelli lunghi viola e quella camicia sbotttonata - herethereisyou : Jin daddy version con la camicia scollata non lo commento per la sanità mentale mia e di altri -