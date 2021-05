La bellezza sostenibile del Padiglione Italia all’Expo di Dubai (Di venerdì 21 maggio 2021) A meno di sei mesi dall’apertura del primo Expo nell’area Menasa (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale), è stato inaugurato il Padiglione Italiano, dedicato al tema della bellezza. Una struttura che con la pandemia ha interpretato la sfida della salute, combinando natura e tecnologia, per essere sicura e Covid free. Il Padiglione che da ottobre spalancherà le porte ai visitatori dell’esposizione universale di Dubai, si estende su una superficie di 3500 metri quadrati, elevandosi in altezza per circa 27 metri. È stato edificato in una posizione centrale, a poca distanza dallo spazio espositivo degli Emirati Arabi Uniti sulla cultural spine, ed è circondato da una tenda di corde ignifughe, prodotte con plastica riciclata, che fungerà da sistema di ombreggiamento naturale, consentendo l’ingresso ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 21 maggio 2021) A meno di sei mesi dall’apertura del primo Expo nell’area Menasa (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale), è stato inaugurato ilno, dedicato al tema della. Una struttura che con la pandemia ha interpretato la sfida della salute, combinando natura e tecnologia, per essere sicura e Covid free. Ilche da ottobre spalancherà le porte ai visitatori dell’esposizione universale di, si estende su una superficie di 3500 metri quadrati, elevandosi in altezza per circa 27 metri. È stato edificato in una posizione centrale, a poca distanza dallo spazio espositivo degli Emirati Arabi Uniti sulla cultural spine, ed è circondato da una tenda di corde ignifughe, prodotte con plastica riciclata, che fungerà da sistema di ombreggiamento naturale, consentendo l’ingresso ...

Advertising

AMarco1987 : La bellezza sostenibile del Padiglione Italia all’Expo di Dubai - greenkiesta_lk : RT @Linkiesta: La bellezza sostenibile del Padiglione Italia all’Expo di Dubai. A ottobre i visitatori di tutto il mondo non vedranno solo… - Riccardo_Lig : RT @Linkiesta: La bellezza sostenibile del Padiglione Italia all’Expo di Dubai. A ottobre i visitatori di tutto il mondo non vedranno solo… - fabiospes1 : RT @Linkiesta: La bellezza sostenibile del Padiglione Italia all’Expo di Dubai. A ottobre i visitatori di tutto il mondo non vedranno solo… - Linkiesta : La bellezza sostenibile del Padiglione Italia all’Expo di Dubai. A ottobre i visitatori di tutto il mondo non vedr… -