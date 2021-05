Khrystyna Novak, ritrovato il cadavere della 29enne ucraina sparita a novembre: avvolto nel cellophane e chiuso con nastro adesivo (Di venerdì 21 maggio 2021) Dal 2 novembre erano state perse le sue tracce. sparita dopo il fermo del compagno, un imprenditore accusato di spaccio e traffico d’arma. Ma, a oltre sei mesi di distanza, il cadavere di Khrystyna Novak, ucraina di 29 anni, è stato ritrovato il 20 maggio in un casolare abbandonato nella campagna circostante Corte Nardi, la località di Castelfranco di Sotto (Pisa), dove la giovane donna sarebbe stata uccisa a colpi di pistola e dove viveva insieme al fidanzato. In carcere dal 23 marzo con l’accusa di omicidio volontario il tatuatore Francesco Lupino, che per la procura era socio del compagno di Novak per affari legati alla droga. Il corpo era avvolto nel cellophane e chiuso con nastro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Dal 2erano state perse le sue tracce.dopo il fermo del compagno, un imprenditore accusato di spaccio e traffico d’arma. Ma, a oltre sei mesi di distanza, ildidi 29 anni, è statoil 20 maggio in un casolare abbandonato nella campagna circostante Corte Nardi, la località di Castelfranco di Sotto (Pisa), dove la giovane donna sarebbe stata uccisa a colpi di pistola e dove viveva insieme al fidanzato. In carcere dal 23 marzo con l’accusa di omicidio volontario il tatuatore Francesco Lupino, che per la procura era socio del compagno diper affari legati alla droga. Il corpo eranelcon...

