Khaby Lame per il mondo è una star italiana | ma lui si lamenta | “Non ho neanche la cittadinanza”

(Di sabato 22 maggio 2021)è la webdel momento e grazie alla popolarità ottenuta con TikTok ha conquistato tutto il(scalzando nella classifica dei più seguiti anchedel calibro di Ariana Grande). In queste settimane parlano di lui anche in America ed in Giappone, ma se per gli altri è un “tiktoker italiano” con tanto di felpa della Nazionalepresente in ogni ultimo video, per l’Italia è solo un emigrato senegalese arrivato in Piemonte quando aveva un anno.: “Non ho la, infatti, nonostante si senta italiano ed abbia studiato e lavorato solo nel nostro paese da vent’anni, non è ancora un cittadino italiano a tutti gli effetti, dato ...

... Mark Zuckerberg , che ha persino lasciato un commento di apprezzamento nel post in cui Kabhy-... La storia diè particolare ma non unica. È la storia di tanti immigrati che faticano ad ...Che gli fa da spalla nel video in cuisfotte a modo suo un forzuto che spacca in due in mela a mani nude, e che con lui e altri giocatori juventini, mercoledì scorso, ha assistito sugli spalti ...Khaby Lame, il 21enne che in poche settimane si è aggiudicando la nomina di italiano più famoso su TikTok, ma non ha ancora la cittadinanza ...Ora ci ritroviamo con il più grande tiktoker italiano, che però non viene riconosciuto come italiano. Siamo o non siamo il Paese delle contraddizioni?