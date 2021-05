Khaby Lame | chi è il tiktoker del momento? Età | TikTok | Instagram | guadagno | cittadinanza | video

Advertising

ilpost : L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama K… - ilpost : L’italiano più seguito sui social - SkyTG24 : Conoscete Khaby Lame? È l'italiano più seguito sui social e ne parliamo qui: - Sssarella_ : RT @NiccoloZancan: Khaby Lame. Operaio precario. Licenziato nel quartiere popolare Togliatti di Chivasso. Vive in Italia da vent’anni. Oggi… - PalaMatteo : RT @NiccoloZancan: Khaby Lame. Operaio precario. Licenziato nel quartiere popolare Togliatti di Chivasso. Vive in Italia da vent’anni. Oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Khaby Lame

E niente ragazzi siamo arrivati finalmente a due milioni di follower . Abbiamo fatto un milione in 24 giorni . Continuerò a pubblicare video e a farvi ridere". Così,, aveva pubblicato uno dei suoi tanti video su TikTok, dove si vedeva con due palloncini in mano, color oro. Uno rappresentava un 2, l'altro una M. Due milioni di follower, ma è roba di ...Alex Del Piero ,e una mela. L'ex campione della Juve e della Nazionale è il protagonista del nuovo video di Khabaneovvero l'italiano che ha più followers su un social network ., 21 anni di ...Khaby Lame è l’italiano più seguito su TikTok, vanta quasi 54 milioni di followers e i suoi video sono tra i più visualizzati del web ...Ormai è noto il fatto che TikTok sia in grado di far emergere o risorgere brani sconosciuti oppure caduti nel dimenticatoio ...