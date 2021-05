Karate, Europei 2021: la squadra di kumitè femminile combatterà per il bronzo, eliminato il team maschile (Di venerdì 21 maggio 2021) Il venerdì dei Campionati Europei EKF di Karate 2021 di Porec (Croazia) è stato dedicato alle eliminatorie e ripescaggi del kumitè a squadre. Sul fronte femminile, le nostre portacolori hanno conquistato con pieno merito la decima finale assoluta per i nostri colori in questa manifestazione continentale, mentre il comparto maschile non è stato in grado di emergere e ha visto interrompersi nelle prime battute il proprio cammino. Dopo essere approdato agevolmente al secondo round della manifestazione nella serata di ieri, infatti, il team composto da Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Andrea Ortenzi e Lorenzo Pietromarchi ha concluso il suo percorso già all’esordio di giornata contro l’Ucraina. Punteggio di 3-1 per i nostri rivali, che hanno dimostrato ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Il venerdì dei CampionatiEKF didi Porec (Croazia) è stato dedicato allerie e ripescaggi dela squadre. Sul fronte, le nostre portacolori hanno conquistato con pieno merito la decima finale assoluta per i nostri colori in questa manifestazione continentale, mentre il compartonon è stato in grado di emergere e ha visto interrompersi nelle prime battute il proprio cammino. Dopo essere approdato agevolmente al secondo round della manifestazione nella serata di ieri, infatti, ilcomposto da Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Andrea Ortenzi e Lorenzo Pietromarchi ha concluso il suo percorso già all’esordio di giornata contro l’Ucraina. Punteggio di 3-1 per i nostri rivali, che hanno dimostrato ...

