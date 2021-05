Juventus Women, ufficiale la separazione con Rita Guarino: il comunicato (Di venerdì 21 maggio 2021) Juventus Women, addio a Rita Guarino: ora è ufficiale. La coach non sarà sulla panchina bianconera nella prossima stagione Ora è anche ufficiale: le strade di Rita Guarino e della Juventus Women si separano dopo quattro stagioni e altrettanti scudetti. Domenica contro l’Inter l’ultima panchina. Di seguito il comunicato del club bianconero. «Dopo quattro anni di successi, le strade di Rita Guarino e delle Juventus Women si separano. Sono stati anni densi di emozioni e, soprattutto, di vittorie: dal profondo del cuore, grazie per tutto, Rita! Il viaggio insieme è cominciato nel 2017, nel giorno della fondazione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021), addio a: ora è. La coach non sarà sulla panchina bianconera nella prossima stagione Ora è anche: le strade die dellasi separano dopo quattro stagioni e altrettanti scudetti. Domenica contro l’Inter l’ultima panchina. Di seguito ildel club bianconero. «Dopo quattro anni di successi, le strade die dellesi separano. Sono stati anni densi di emozioni e, soprattutto, di vittorie: dal profondo del cuore, grazie per tutto,! Il viaggio insieme è cominciato nel 2017, nel giorno della fondazione ...

