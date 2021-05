Juventus Women, Rita Guarino lascia: “Difficile immaginare chiusura migliore” (Di venerdì 21 maggio 2021) Rita Guarino lascia la Juventus Women. Dopo quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe, quella di domenica contro l’Inter sarà per l’allenatrice l’ultima partita sulla panchina bianconera. “Difficile immaginare una chiusura migliore“, scrive il club annunciando su internet l’addio. “Domenica, nell’ultima gara di campionato, contro l’Inter, inseguirà un altro record e alzerà l’ennesimo trofeo alla guida della Juventus – si legge nel lungo comunicato di saluti – e sarà il momento in cui salutarsi, ricordando quanto di straordinario fatto insieme, sorridendo per le mille battaglie vinte fianco a fianco”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021)la. Dopo quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe, quella di domenica contro l’Inter sarà per l’allenatrice l’ultima partita sulla panchina bianconera. “una“, scrive il club annunciando su internet l’addio. “Domenica, nell’ultima gara di campionato, contro l’Inter, inseguirà un altro record e alzerà l’ennesimo trofeo alla guida della– si legge nel lungo comunicato di saluti – e sarà il momento in cui salutarsi, ricordando quanto di straordinario fatto insieme, sorridendo per le mille battaglie vinte fianco a fianco”. SportFace.

