Juventus, Paratici sfida Milan e Inter per Milenkovic (Di venerdì 21 maggio 2021) Il difensore serbo della Fiorentina,in scadenza nel 2022, sarebbe valutato 40 milioni La Juventus, nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbe essere chiamata ad una vera e propria rivoluzione. A partire dalla difesa, negli ultimi anni fortino della Vecchia Signora e quest'anno, invece, troppe volte protagonista in negativo. Così l'uomo mercato della Juventus, Fabio Paratici, avrebbe messo nel mirino un difensore che, nonostante la giovane età, ha già grande esperienza in Serie A. Si tratta del serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il difensore, 23 anni reduce da una stagione non particolarmente brillante in viola, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e, al momento, le trattative per un'eventuale rinnovo sarebbero in salita. La Juventus già da diverse stagioni segue ...

