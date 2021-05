Juventus, De Ligt: «Tifosi? Mancano, ma io gioco anche senza» (Di venerdì 21 maggio 2021) Matthijs De Ligt ha ricevuto il “Premio Gentleman”: ecco le dichiarazioni del difensore olandese della Juventus sui Tifosi Matthijs De Ligt riceve il “Premio Gentleman”. Le sue dichiarazioni. «Sono contento di aver vinto questo premio, grazie a tutti coloro che mi hanno votato. Sono felice che i Tifosi pensino che sono un gentleman in campo e fuori. Meglio giocare con i Tifosi, c’è più passione, più gioia nel gioco. Per me però non è difficile farlo anche senza, a me piace giocare…». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Matthijs Deha ricevuto il “Premio Gentleman”: ecco le dichiarazioni del difensore olandese dellasuiMatthijs Dericeve il “Premio Gentleman”. Le sue dichiarazioni. «Sono contento di aver vinto questo premio, grazie a tutti coloro che mi hanno votato. Sono felice che ipensino che sono un gentleman in campo e fuori. Meglio giocare con i, c’è più passione, più gioia nel. Per me però non è difficile farlo, a me piace giocare…». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juvemyheart : RT @MCalcioNews: Juventus, de Ligt ha vinto il Premio Gentleman 2020/2021: 'Massimo rispetto per avversari, arbitri e compagni' https://t.c… - MCalcioNews : Juventus, de Ligt ha vinto il Premio Gentleman 2020/2021: 'Massimo rispetto per avversari, arbitri e compagni'… - fabio200908 : considerazioni economiche a parte avere questo trio dietro cambierebbe tutto: Donnarumma De Ligt Badiashile #Juventus - despecialuan : Se la Juventus dovesse saggiamente decidere di salutare anche chiellini, su quale difensore investireste per raccog… - _RP10_ : Quindi per quest’anno #Demiral non lo vendono.... Se smette Chiellini, la prossima stagione dovrà esser titolare con De Ligt! ???? #juventus -