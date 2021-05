Juventus, Buffon: “Ho sempre dato il massimo, anche da secondo portiere” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Alla Juventus ho dato sempre il massimo, anche in questi due anni da secondo portiere. Quello che sono sicuro di aver dato alla Juve è il massimo della serietà, della professionalità e dell’affidabilità. Sono un ragazzo e un professionista serio, sul quale puoi contare sempre”. Lo ha detto Gigi Buffon in un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato degli ultimi due anni vissuti da secondo portiere alla Juventus e del suo addio definitivo ai bianconeri: “In questi due anni, anche se non avevo un ruolo centrale, penso di aver fatto il secondo con grande entusiasmo, prima di tutto per rispetto a me stesso e poi per ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) “Allahoilin questi due anni da. Quello che sono sicuro di averalla Juve è ildella serietà, della professionalità e dell’affidabilità. Sono un ragazzo e un professionista serio, sul quale puoi contare”. Lo ha detto Gigiin un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato degli ultimi due anni vissuti daallae del suo addio definitivo ai bianconeri: “In questi due anni,se non avevo un ruolo centrale, penso di aver fatto ilcon grande entusiasmo, prima di tutto per rispetto a me stesso e poi per ...

