Juve leggendaria | è il giorno del sesto scudetto consecutivo – 21 maggio 2017 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 maggio 2021): la squadra di Allegri contro il Crotone domina, vince e conquista ila pochi giorni dalla finale di Champions League – 21Chiamare a confermarsi per cinque anni consecutivi, prima con Antonio Conte e poi con Massimiliano Allegri, non è certo impresa semplice. E lantus non soltanto ci è riuscita, ma è stata in grado persino di superare se stessa. Perché la stagione 2016-ha una sola padrona: la Vecchia Signora. Già a partire da settembre: vittorie in serie, successi importanti spezzati solo dalla battuta d’arresto contro il Milan, primato mai in discussione. Poi arriva la svolta della stagione a gennaio, quando lantus sembra essersi ...