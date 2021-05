“Juve | col Bologna ultima di Ronaldo | senza di lui si apre un nuovo ciclo”

Advertising

sportli26181512 : Morata: 'La finale col Barça una delle esperienze più brutte della mia vita' - Fabiano79405768 : @ZZiliani Col sistema juve ndovai? - Luca___94 : @BettoMandolini @FrancescoOrdine Lo hanno detto perché pensano che solo la Juve possa essere davvero interessata ma… - soniamazzocchi7 : @Sgang198 @romeoagresti @GoalItalia Beh certo, è un anno in prestito e a fine contratto rimane là. L'accordo di due… - juperikizi : @Changulan_ la coss divertente è che col Portogallo segna anche su punizione, è alla Juve che non riesce boh -

Ultime Notizie dalla rete : Juve col

Sport Fanpage

Lasu Gattuso? Il reparto è lo stesso, ma le mansioni e lo spessore tecnico e affettivo del ... Chissà che la Premier League non possa essere la futura destinazione anche di Gattuso , chesuo ...Anche la, dopo la sconfittaMilan, si è ripresa. Rischiano tutte e tre, non è possibile fare pronostici '.Cristiano Ronaldo ha già pronta l'ipotesi Manchester United nel caso in cui la Juventus non ce la farà a qualificarsi per la Champions League. Se azzurri e rossoneri, però, vinceranno le rispettive pa ...La partita di andata tra Juventus e Bologna, fine di un girone d'andata nel quale i bianconeri sembravano ancora poter sperare nella rincorsa scudetto, fin& ...