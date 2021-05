Just Pokè: il franchising napoletano di cucina hawaiana. (Di venerdì 21 maggio 2021) Just Pokè ' ha aperto da poche ore il suo primo punto vendita a Torre del Greco ( Napoli ) in Corso Avezzana n. 13. Il marchio è stato ideato da tre giovani imprenditori ( Angelo Guida , Antonio ... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 21 maggio 2021)' ha aperto da poche ore il suo primo punto vendita a Torre del Greco ( Napoli ) in Corso Avezzana n. 13. Il marchio è stato ideato da tre giovani imprenditori ( Angelo Guida , Antonio ...

Advertising

saporicondivisi : Just Pokè: il franchising napoletano di cucina hawaiana. - Napolikeit : Just Poké a Torre del Greco: la cucina hawaiana arriva in città #napoli #torre_del_greco - RenatoAjello : #JustPokè, i prodotti #napoletani per la #cucinahawaiana a #TorredelGreco. #cucina #cuisine #napoli #ingredienti… - samuu_kamado : @azu_poke_lover @Just_awizard Qué JSJJSJSJJSS -

Ultime Notizie dalla rete : Just Pokè Just Pokè: il franchising napoletano di cucina hawaiana. Just Pokè ' ha aperto da poche ore il suo primo punto vendita a Torre del Greco ( Napoli ) in Corso Avezzana n. 13. Il marchio è stato ideato da tre giovani imprenditori ( Angelo Guida , Antonio ...

Just Pokè, a Torre del Greco il franchising napoletano di cucina hawaiana 'Just Pokè' ha aperto da poche ore il suo primo punto vendita a Torre del Greco in Corso Avezzana n. 13. Il marchio è stato ideato da tre giovani imprenditori (Angelo Guida, Antonio Rivieccio e Giorgio ...

Lean manufacturing: cos'è e quali vantaggi porta la produzione snella Internet4Things ' ha aperto da poche ore il suo primo punto vendita a Torre del Greco ( Napoli ) in Corso Avezzana n. 13. Il marchio è stato ideato da tre giovani imprenditori ( Angelo Guida , Antonio ...' ha aperto da poche ore il suo primo punto vendita a Torre del Greco in Corso Avezzana n. 13. Il marchio è stato ideato da tre giovani imprenditori (Angelo Guida, Antonio Rivieccio e Giorgio ...