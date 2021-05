Jasmine Carrisi sulla sorella Ylenia: 'Avrei voluto conoscerla. La nostra famiglia? Meno peggio di come ci dipingono' (Di venerdì 21 maggio 2021) La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso parla del rapporto con i fratelli più grandi, nati dal matrimonio del papà con Romina ... Leggi su today (Di venerdì 21 maggio 2021) La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso parla del rapporto con i fratelli più grandi, nati dal matrimonio del papà con Romina ...

Advertising

ModaCorriere : Jasmine Carrisi: «Canto come mio papà Al Bano, ma non farò mai duetti con lui» - HuffPostItalia : Jasmine Carrisi: 'Canto, ma mai un duetto con papà Al Bano. La nostra famiglia? Meno peggio di come è dipinta' - AvvMennillo : Jasmine Carrisi: « Canto come papà Al Bano. La nostra famiglia? Meglio di come ci dipin... - Italia_Notizie : Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano: « Canto come papà. La nostra famiglia? Siamo meglio di come… - advogato : RT @Corriere: Jasmine Carrisi: « Canto come papà Al Bano. La nostra famiglia? Meglio di come ci dipin... -