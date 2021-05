Jasmine Carrisi parla di Ylenia, la sorella che non ha mai conosciuto (Di venerdì 21 maggio 2021) A dispetto dei pettegolezzi Jasmine Carrisi parla della sua famiglia allargata che in realtà non è come la definisce il gossip, racconta anche di Ylenia, che purtroppo non ha conosciuto. Non c’è un buon rapporto tra Romina Power e Loredana Lecciso, è un fatto noto ma Al Bano è riuscito a creare un legame forte tra tutti i suoi figli. Ognuno ha il proprio preferito e Jasmine ha anche un ottimo rapporto cin Romina Power; con lei parla di Los Angeles, la città dove un giorno vorrebbe trasferirsi. Per il momento si sta organizzando per andare a vivere a Milano, con sua sorella Brigitta, nata da una precedente storia di Loredana. Non è la prima volta che la figlia più piccola di Al Bano parla della famiglia Carrisi e ancora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 maggio 2021) A dispetto dei pettegolezzidella sua famiglia allargata che in realtà non è come la definisce il gossip, racconta anche di, che purtroppo non ha. Non c’è un buon rapporto tra Romina Power e Loredana Lecciso, è un fatto noto ma Al Bano è riuscito a creare un legame forte tra tutti i suoi figli. Ognuno ha il proprio preferito eha anche un ottimo rapporto cin Romina Power; con leidi Los Angeles, la città dove un giorno vorrebbe trasferirsi. Per il momento si sta organizzando per andare a vivere a Milano, con suaBrigitta, nata da una precedente storia di Loredana. Non è la prima volta che la figlia più piccola di Al Banodella famigliae ancora ...

