Jasmine Carrisi parla della sorella Ylenia e della sua famiglia: "Meno peggio di come ci dipingono" (Di venerdì 21 maggio 2021) Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, racconta la sua storia e parla del suo rapporto con la famiglia e con i fratelli. Una vita tra amore e musica, dove non manca uno spazio importante per il ricordo della sorella Ylenia, nata dal matrimonio del padre con Romina Power e scomparsa misteriosamente a New Orleans. Jasmine Carrisi ricorda la sorella Ylenia Carrisi Jasmine Carrisi ha parlato della sua famiglia, del rapporto con i genitori e con i fratelli, ma anche del ricordo della sorella

