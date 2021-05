Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso: “Avrei voluto conoscere mia sorella Ylenia” (Di venerdì 21 maggio 2021) Era il 1993 quando Ylenia Carrisi sparì da New Orleans. Sono trascorsi quasi 30 anni da quel momento e la sorte della primogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power resta un mistero irrisolto, un dolore tanto acuto da risultare l’inizio della fine del rapporto tra i suoi genitori. Jasmine Carrisi, figlia che il cantante pugliese ha avuto anni dopo dalla compagna Loredana Lecciso, non ha mai potuto conoscere Ylenia. È nata solo nel 2001, quasi 10 anni dopo la scomparsa della sorella. “Avrei tanto voluto conoscerla. So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni”, racconta rispettosa la figlia di Loredana ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Era il 1993 quandosparì da New Orleans. Sono trascorsi quasi 30 anni da quel momento e la sorte della primogenita di Al Banoe Romina Power resta un mistero irrisolto, un dolore tanto acuto da risultare l’inizio della fine del rapporto tra i suoi genitori.che il cantante pugliese ha avuto anni dopo dalla compagna, non ha mai potuto. È nata solo nel 2001, quasi 10 anni dopo la scomparsa della. “tantoconoscerla. So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni”, racconta rispettosa ladi...

