Jasmine Carrisi: "Canto, ma mai un duetto con papà Al Bano. La nostra famiglia? Meno peggio di come è dipinta" (Di venerdì 21 maggio 2021) “Mentre mio fratello dice ‘ci sono fin troppi cantanti in famiglia’, io ho sempre saputo che avrei fatto questo. Un duetto con mio padre? Quello mai”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Jasmine Carrisi, 19enne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza ha studiato musica e sta intraprendendo una carriera nel settore. Un percorso che per lei, figlia d’arte, non si è rivelato poi semplice: “Sono arrivate le insicurezze ... Ho scoperto di avere un cognome ingombrante e avevo paura che la mia voce potesse non piacere. Se la mia famiglia mi ha aiutata? Mi hanno incoraggiata, però mi hanno anche messa in guardia”. A chi le domanda se i media l’abbiano ferita, la giovane risponde: “Di più Instagram: ho 95 mila follower, ma se potessi chiuderei il profilo. Tutti hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) “Mentre mio fratello dice ‘ci sono fin troppi cantanti in’, io ho sempre saputo che avrei fatto questo. Uncon mio padre? Quello mai”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è, 19enne figlia di Ale Loredana Lecciso. La ragazza ha studiato musica e sta intraprendendo una carriera nel settore. Un percorso che per lei, figlia d’arte, non si è rivelato poi semplice: “Sono arrivate le insicurezze ... Ho scoperto di avere un cognome ingombrante e avevo paura che la mia voce potesse non piacere. Se la miami ha aiutata? Mi hanno incoraggiata, però mi hanno anche messa in guardia”. A chi le domanda se i media l’abbiano ferita, la giovane risponde: “Di più Instagram: ho 95 mila follower, ma se potessi chiuderei il profilo. Tutti hanno ...

