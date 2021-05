Italia zona gialla, fisico Sestili: “Siamo fuori dal tunnel” (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutta Italia in zona gialla, con “l’incidenza di nuovi casi di coronavirus in calo in tutte le Regioni e tutti i parametri in netto miglioramento. Sembra che stiamo andando verso una risoluzione del problema Covid. Siamo fuori dal tunnel”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi scientifiche’, che commenta i dati di un’Italia prossima a diventare tutta gialla, come annunciato su Facebook e poi anche su Twitter dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Al momento – sottolinea – non c’è nessun segnale che possa lasciar presagire un’inversione di tendenza. La combinazione tra le vaccinazioni e il caldo estivo sta dando ottimi frutti e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Tuttain, con “l’incidenza di nuovi casi di coronavirus in calo in tutte le Regioni e tutti i parametri in netto miglioramento. Sembra che stiamo andando verso una risoluzione del problema Covid.dal”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Giorgioe ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi scientifiche’, che commenta i dati di un’prossima a diventare tutta, come annunciato su Facebook e poi anche su Twitter dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Al momento – sottolinea – non c’è nessun segnale che possa lasciar presagire un’inversione di tendenza. La combinazione tra le vaccinazioni e il caldo estivo sta dando ottimi frutti e ...

