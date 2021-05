Italia in zona Gialla. E tre Regioni si candidano per la zona Bianca (Di venerdì 21 maggio 2021) Il monitoraggio Iss del 21 maggio. Italia in zona Gialla. E tre Regioni si candidano per il passaggio in zona Bianca dal 1 giugno. Il 21 maggio è il giorno del nuovo monitoraggio Iss, che inizierà a portare alla luce i nuovi parametri che saranno presi in considerazione per la valutazione della situazione epidemiologica. I nuovi parametri per il monitoraggio Come noto, il tradizionale indice Rt lascia il posto a due nuovi parametri che saranno decisivi per valutare lo stato di salute di una Regione e quindi il colore della stessa: si tratta dell’incidenza e del livello di occupazione degli ospedali, il cosiddetto Rt ospedaliero. Il dato di fatto è che andare in zona Arancione o Rossa sarà più ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) Il monitoraggio Iss del 21 maggio.in. E tresiper il passaggio indal 1 giugno. Il 21 maggio è il giorno del nuovo monitoraggio Iss, che inizierà a portare alla luce i nuovi parametri che saranno presi in considerazione per la valutazione della situazione epidemiologica. I nuovi parametri per il monitoraggio Come noto, il tradizionale indice Rt lascia il posto a due nuovi parametri che saranno decisivi per valutare lo stato di salute di una Regione e quindi il colore della stessa: si tratta dell’incidenza e del livello di occupazione degli ospedali, il cosiddetto Rt ospedaliero. Il dato di fatto è che andare inArancione o Rossa sarà più ...

