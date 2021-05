Italia-Germania oggi in tv, hockey ghiaccio Mondiali 2021: orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 21 maggio 2021) oggi va in scena Italia-Germania, gara valevole per i Mondiali maschili 2021 di hockey su ghiaccio in programma a Riga, in Lettonia. Inizia l’avventura degli azzurri nella rassegna iridata in programma in nord Europa, dove la selezione nostrana proverà a partire subito forte, anche se l’avversaria e tra le più complicate. L’incontro, previsto oggi venerdì 21 maggio alle ore 15:15, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN e su hockey TV. Sportface.it seguirà l’evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto e una cronaca al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021)va in scena, gara valevole per imaschilidisuin programma a Riga, in Lettonia. Inizia l’avventura degli azzurri nella rassegna iridata in programma in nord Europa, dove la selezione nostrana proverà a partire subito forte, anche se l’avversaria e tra le più complicate. L’incontro, previstovenerdì 21 maggio alle ore 15:15, sarà trasmesso insulla piattaforma DAZN e suTV. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornata minuto per minuto e una cronaca al termine. SportFace.

Advertising

silvia_sb_ : In Italia l’evasione fiscale supera i €100miliardi l’anno. In UK la #tassadisuccessione vale €6mld l’anno, in Germa… - AlbertoBagnai : Solo @giuslit aveva dedicato attenzione al tema: - Per1attimo : RT @FurioGarbagnati: Francia 14 miliardi, Germania 8 miliardi, UK 6 miliardi, Spagna 3 miliardi, Italia 0.8 miliardi. Non sono numeri a cas… - TW_SilverSurfer : RT @FurioGarbagnati: Francia 14 miliardi, Germania 8 miliardi, UK 6 miliardi, Spagna 3 miliardi, Italia 0.8 miliardi. Non sono numeri a cas… - Dadazyb : RT @silvia_sb_: In Italia l’evasione fiscale supera i €100miliardi l’anno. In UK la #tassadisuccessione vale €6mld l’anno, in Germania €7,… -