Italia-Germania oggi in tv, hockey ghiaccio Mondiali 2021: orario, canale e diretta streaming

Oggi va in scena Italia-Germania, gara valevole per i Mondiali maschili 2021 di hockey su ghiaccio in programma a Riga, in Lettonia. Inizia l'avventura degli azzurri nella rassegna iridata in programma in nord Europa, dove la selezione nostrana proverà a partire subito forte, anche se l'avversaria e tra le più complicate. L'incontro, previsto oggi venerdì 21 maggio alle ore 15:15, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN e su hockey TV. Sportface.it seguirà l'evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto e una cronaca al termine.

Ultime Notizie dalla rete : Italia Germania Le briciole di Francia e Germania: così ci aiutano con i migranti Da parte di Francia e Germania c'è forse più la volontà di salvare la faccia che di aiutare concretamente l'Italia. In vista del Consiglio Europeo del 24 e 25 maggio, i retroscena svelati da Repubblica parlano di un ...

Iran e nucleare, il ritorno in scena dell'Italia non basta: servono iniziative concrete Negli ultimi tre anni, l'Italia ha avuto un ruolo quasi assente sulla questione nucleare iraniana. Dopo l'uscita degli Stati ... Francia, Germania e Regno Unito hanno messo in piedi varie iniziative per ...

