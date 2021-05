Italia divisa dall’anticiclone | meteo weekend 22-23 maggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’imminente fine settimana vedrà un’spaccata in due. Da una parte l’anticiclone africano che conquisterà le regioni meridionali, dall’altra il flusso instabile che creerà qualche disturbo al centro-nord, specie sabato. Il team del sito www.iL.it informa che sabato al centronord il cielo sarà spesso molto nuvoloso o a tratti pure coperto, ma le precipitazioni più importanti e diffuse riguarderanno principalmente l’arco alpino e quello prealpino. Sarà soleggiato invece al Sud dove le temperature cominceranno lentamente a crescere. Domenica sarà una giornata asciutta su gran parte delle regioni, anche se con molte nubi al Centro-Nord. Soltanto sul Triveneto scoppieranno dei temporali pomeridiani che dai rilievi potranno scendere occasionalmente fin verso le medio/alte pianure. Da domenica le temperature saranno in deciso aumento al Sud con ...

L'imminente fine settimana vedrà un'Italia spaccata in due. Da una parte l'anticiclone africano che conquisterà le regioni meridionali, dall'altra il flusso instabile che creerà qualche disturbo al centro - nord, specie sabato.