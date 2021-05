Istruttoria RCA Antitrust | anche Cercassicurazioni ha garantito la piena collaborazione

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –, broker assicurativo che gestisce tra l’altro la sezione di comparazione assicurazioni del portale Segugio.it, ha confermato l’ispezione dei propri uffici da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito di un ampio provvedimento istruttorio che interessa le principali imprese di assicurazione dirette ed i principali intermediari che forniscono comparazione di polizze assicurative. La Società ha confermato in una nota la “con le autorità al fine di completare al più presto il procedimento istruttorio e, fiduciosa della correttezza del proprio operato, attende con serenità l’esito finale dell’indagine”. “e Segugio.it, il sito di comparazione di prodotti finanziari per le famiglie nato nel 2012, mettono da sempre al centro ...

In media gli utenti che hanno sottoscritto una nuova polizza servendosi di Segugio hanno speso nel quarto trimestre del 2020 un ammontare pari al 40% in meno rispetto al prezzo medio del mercato