Israele – Palestina: soluzione di due stati autonomi, ribadisce ministro tedesco Maas (Di venerdì 21 maggio 2021) La sicurezza di Israele come quella degli ebrei in Germania per noi non è trattabile, ha detto il ministro Maas L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 maggio 2021) La sicurezza dicome quella degli ebrei in Germania per noi non è trattabile, ha detto ilL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

La7tv : #atlantide Il commosso appello di @rulajebreal alle istituzioni mondiali ed europee per fermare la #guerra tra… - La7tv : La guerra infinita, la vignetta di @maurobiani per la puntata di #Atlantide dedicata alla guerra tra Israele e Pale… - SkyTG24 : È entrato ufficialmente in vigore alle 2 locali (l'1 di notte italiana) il cessate il fuoco tra Israele e Hamas:… - butera_linda : RT @FrankiePotassio: @repubblica Ultime 24h di tweet bipartisan su Israele, Palestina: 1 - I buoni ebrei, da soli, si preparano alla tregua… - PMO_W : RT @mazzettam: Inizia la tregua e #Israele ricomincia con le violenze e i soprusi nella #Palestina occupata. Pronta a dirsi aggredita in ca… -