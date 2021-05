Israele-Palestina. Eydar: Siete animali o esseri umani? Odeh: Chi ha cominciato? (Di venerdì 21 maggio 2021) Un intenso botta e risposta tra l’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar e quella della Palestina Abeer Odeh, con reciproco scambio di accuse sulla responsabilità delle vittime nel conflitto israelo-palestinese, è andato in onda stasera a Porta a Porta in un’intervista di Bruno Vespa, registrata prima dell’annuncio del cessate il fuoco.“Lei chi rappresenta? E’ una rappresentante dell’Autorità nazionale palestinese? Hamas non riconosce l’Anp, anzi Hamas ha ucciso molti poliziotti dell’Anp e ha espulso tutte le autorità palestinesi da Gaza. E adesso lei vuole rappresentare qualcuno che non la riconosce?”, ha esordito il diplomatico israeliano in studio. “Non siamo qui per parlare di Hamas, ma dell’aggressione di Israele contro la Palestina, dell’occupazione israeliana, della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Un intenso botta e risposta tra l’ambasciatore diin Italia Drore quella dellaAbeer, con reciproco scambio di accuse sulla responsabilità delle vittime nel conflitto israelo-palestinese, è andato in onda stasera a Porta a Porta in un’intervista di Bruno Vespa, registrata prima dell’annuncio del cessate il fuoco.“Lei chi rappresenta? E’ una rappresentante dell’Autorità nazionale palestinese? Hamas non riconosce l’Anp, anzi Hamas ha ucciso molti poliziotti dell’Anp e ha espulso tutte le autorità palestinesi da Gaza. E adesso lei vuole rappresentare qualcuno che non la riconosce?”, ha esordito il diplomatico israeliano in studio. “Non siamo qui per parlare di Hamas, ma dell’aggressione dicontro la, dell’occupazione israeliana, della ...

