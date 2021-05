Israele: lavoratori porto Ravenna, 'Non imbarcheremo armi' (Di venerdì 21 maggio 2021) "I lavoratori del porto di Ravenna si rifiuteranno di caricare armi, esplosivi o altro materiale bellico che possano alimentare il conflitto tra Israele e Hamas". Lo annunciano Cgil, Cisl e Uil e le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) "Ideldisi rifiuteranno di caricare, esplosivi o altro materiale bellico che possano alimentare il conflitto trae Hamas". Lo annunciano Cgil, Cisl e Uil e le ...

Advertising

repubblica : Conflitto Israele-Hamas, i lavoratori del porto di Ravenna: 'Non imbarcheremo armi' - fattoquotidiano : 'LE ARMI NON LE CARICHIAMO' La protesta dei lavoratori di Livorno [Video] - CorriereQ : Israele: lavoratori porto Ravenna, ‘Non imbarcheremo armi’ - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Conflitto Israele-Hamas, i lavoratori del porto di Ravenna: 'Non imbarcheremo armi' - rep_bologna : Conflitto Israele-Hamas, i lavoratori del porto di Ravenna: 'Non imbarcheremo armi' [aggiornamento delle 11:45] -

Ultime Notizie dalla rete : Israele lavoratori Israele: lavoratori porto Ravenna, 'Non imbarcheremo armi' "I lavoratori del porto di Ravenna si rifiuteranno di caricare armi, esplosivi o altro materiale bellico che possano alimentare il conflitto tra Israele e Hamas". Lo annunciano Cgil, Cisl e Uil e le loro ...

I lavoratori del porto pronti a scioperare per non imbarcare le armi per Israele ...è previsto l'arrivo di un cargo al porto di Ravenna che dovrebbe imbarcare alcuni container contenenti materiali bellici destinati a un porto in Israele e i sindacati annunciano che i lavoratori ...

Israele: lavoratori porto Ravenna, 'Non imbarcheremo armi' Agenzia ANSA "Israele-Hamas, i lavoratori del porto di Ravenna non imbarcheranno armi per il conflitto" Ravenna, 21 maggio 2021 - "I lavoratori del porto di Ravenna si rifiuteranno di caricare armi, esplosivi o altro materiale bellico che possano alimentare il conflitto tra Israele e Hamas, ripreso in ...

Ravenna, lavoratori del porto rifiutano di imbarcare armi per Israele: “Stop alla guerra a Gaza” I portuali italiani contro la guerra a Gaza. I lavoratori del porto di Ravenna oggi hanno minacciato di bloccare le operazioni nello scalo romagnolo avvertendo che non caricheranno armi sulle navi per ...

"Idel porto di Ravenna si rifiuteranno di caricare armi, esplosivi o altro materiale bellico che possano alimentare il conflitto trae Hamas". Lo annunciano Cgil, Cisl e Uil e le loro ......è previsto l'arrivo di un cargo al porto di Ravenna che dovrebbe imbarcare alcuni container contenenti materiali bellici destinati a un porto ine i sindacati annunciano che i...Ravenna, 21 maggio 2021 - "I lavoratori del porto di Ravenna si rifiuteranno di caricare armi, esplosivi o altro materiale bellico che possano alimentare il conflitto tra Israele e Hamas, ripreso in ...I portuali italiani contro la guerra a Gaza. I lavoratori del porto di Ravenna oggi hanno minacciato di bloccare le operazioni nello scalo romagnolo avvertendo che non caricheranno armi sulle navi per ...