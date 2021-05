Israele-Gaza | regge la tregua | Hamas rivendica “vittoria”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 maggio 2021) E’ in vigore dalle 2 di notte e sembrare laraggiunta con la mediazione dell’Egitto tradopo undici giorni di battaglia. Fino all’alba non sono stati segnalati lanci di razzi dalla Striscia diin direzione die, riporta il Times of Israel, non ci sono notizie di raid israeliani nell’enclave palestinese controllata da. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato con un tweet che si recherà “nella regione nei prossimi giorni” per colloqui con il capo della diplomazia israeliana, Gabi Ashkenazi, con leader israeliani, palestinesi e regionali. Il bilancio di quasi due settimane di ostilità, iniziate il 10 maggio, parla di 232 palestinesi uccisi nei raid israeliani e di 12 morti ina ...