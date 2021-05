Isola, scintille tra Giulia Salemi e Ilary Blasi: “Perché non hanno punito te?” (VIDEO) (Di venerdì 21 maggio 2021) Giulia Salemi contro Ilary Blasi: il motivo In occasione della 19esima puntata de L’Isola dei Famosi 15 Fariba Tehrani è stata punita Perché ha comunicato ad alcuni suoi compagni d’avventura dell’esistenza di Playa Imboscatissima. La madre di Giulia Salemi ha negato categoricamente durante la diretta, affermando che prima avrebbero parlato altri naufraghi. Nonostante la giustificazione L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 21 maggio 2021)contro: il motivo In occasione della 19esima puntata de L’dei Famosi 15 Fariba Tehrani è stata punitaha comunicato ad alcuni suoi compagni d’avventura dell’esistenza di Playa Imboscatissima. La madre diha negato categoricamente durante la diretta, affermando che prima avrebbero parlato altri naufraghi. Nonostante la giustificazione L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Isola dei famosi: Akash e Ilary Blasi “volano scintille”-Ecco cosa è successo! - giadinagrisu : RT @tempoweb: Isola dei famosi, chi va in nomination. Scintille Gilles-Zorzi, bodyshaming ed eliminazioni: la puntata del 17 maggio #isola… - tempoweb : Isola dei famosi, chi va in nomination. Scintille Gilles-Zorzi, bodyshaming ed eliminazioni: la puntata del 17 magg… - zazoomblog : Isola 2021 Akash minaccia di lasciare lo studio: scintille con la Blasi - #Isola #Akash #minaccia #lasciare - Anna230260 : L’unica opinionista che faceva scintille in studio era lei #isola -