Isola dei Famosi, si sente male durante la notte: paura in Honduras (Di venerdì 21 maggio 2021) Brutto spavento in Honduras per uno dei naufraghi che, durante la notte si è sentito male: cos’è successo all’Isola dei Famosi Questa notte alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno avuto una nottata un po’ movimentata. Miryea Stabile ha avuto qualche problema intestinale che ha svegliato anche Andrea Cerioli che ha voluto rassicurarsi che fosse tutto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Brutto spavento inper uno dei naufraghi che,lasi è sentito: cos’è successo all’deiQuestaalcuni naufraghi dell’deihanno avuto una nottata un po’ movimentata. Miryea Stabile ha avuto qualche problema intestinale che ha svegliato anche Andrea Cerioli che ha voluto rassicurarsi che fosse tutto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - statodelsud : L’Isola dei Famosi, chi è in nomination venerdì 21 maggio - Pino__Merola : L’Isola dei Famosi, chi è in nomination venerdì 21 maggio - Anndolphin4 : @Adele12051 Protagonisti principali sono un divano, un'isola e dei bagagli tutti imbarcati su una navicella spaziale ???????? -