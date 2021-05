Isola dei Famosi | problemi intestinali per Miryea | “Sto male”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Scene davvero imbarazzanti sull’deidoveha dovuto far i conti con una nottata insonne a causa di alcuni forti dolori. Poteva capitare a chiunque dei naufraghi sull’… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - CarloCalenda : È un’affermazione sbagliata. Azione è nata un anno 1/2 fa. E se avessi voluto già da allora candidarmi a Roma (o to… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - Novella_2000 : “In quarantena ci ha provato”: un’ex naufraga fa una rivelazione su Matteo Diamante #isola - Arriba75006098 : @espressonline perfetti per l'isola dei famosi. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... è stato ufficialmente avviato il servizio di conferimentorifiuti differenziati attraverso le ... Per la zona nord l'ecologica si trova nell'area di sosta adiacente al supermercato di via ...Quello che colpisce di Elisa Isoardi , splendida ex naufraga dell'famosi, ancor prima della silhouette ("Ho perso 8 chili, ora entro nella taglia 42, come a 14 anni", precisa sorridendo) o della pelle ambrata dal sole honduregno, è lo sguardo. Acceso, ...Scene davvero imbarazzanti sull'Isola dei Famosi dove Miryea ha dovuto far i conti con una nottata insonne a causa di alcuni forti dolori.A Casa Chi, durante la puntata dedicata a L'Isola dei Famosi, Manuela Ferrera ha fatto una confessione su Matteo Diamante.