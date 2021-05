Isola dei Famosi, nuovo cambio di programmazione: salta la puntata di venerdì (Di venerdì 21 maggio 2021) Cambia la programmazione de L’Isola dei Famosi, infatti non andrà in onda venerdì 28 maggio, La motivazione è una circostanza straordinaria: il 28 va in onda in prima serata l’ultima puntata de “Il segreto”. nuovo cambio di programmazione per l‘Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi andrà infatti in onda solo lunedì 24 maggio 2021. Il motivo? La motivazione di questo cambio di palinsesto è una circostanza eccezionale: venerdì 28 maggio Canale 5 trasmette in prima serata il finale di serie de “Il Segreto“, l’ultima puntata che mette fine per sempre alle vicende degli abitanti di Puente Viejo. In Italia, la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 21 maggio 2021) Cambia lade L’dei, infatti non andrà in onda28 maggio, La motivazione è una circostanza straordinaria: il 28 va in onda in prima serata l’ultimade “Il segreto”.diper l‘dei, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi andrà infatti in onda solo lunedì 24 maggio 2021. Il motivo? La motivazione di questodi palinsesto è una circostanza eccezionale:28 maggio Canale 5 trasmette in prima serata il finale di serie de “Il Segreto“, l’ultimache mette fine per sempre alle vicende degli abitanti di Puente Viejo. In Italia, la ...

