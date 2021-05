Isola dei famosi, la Ferrera scoop: Matteo Diamante ci ha provato (Di venerdì 21 maggio 2021) Rivelazioni davvero piccanti di Manuela Ferrera, ex naufraga dell’Isola dei famosi? Che cosa ha raccontato la concorrente, ospite di Casa Chi? Ha parlato di “vecchie conoscenze” che si starebbero ripalesando, di ritorni di fiamma, di voglia di fare nuove conoscenze e di… Matteo Diamante, ancora naufrago in Honduras… Manuela Ferrera è stata la “spacca cocchi” dell’Isola che i famosi. La sua permanenza sull’Isola è davvero durata poco e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) Rivelazioni davvero piccanti di Manuela, ex naufraga dell’dei? Che cosa ha raccontato la concorrente, ospite di Casa Chi? Ha parlato di “vecchie conoscenze” che si starebbero ripalesando, di ritorni di fiamma, di voglia di fare nuove conoscenze e di…, ancora naufrago in Honduras… Manuelaè stata la “spacca cocchi” dell’che i. La sua permanenza sull’è davvero durata poco e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - CarloCalenda : È un’affermazione sbagliata. Azione è nata un anno 1/2 fa. E se avessi voluto già da allora candidarmi a Roma (o to… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - stupio : RT @VisitBrescia: Idee per il weekend? Scopri il #lagodiseo ed immergiti nel fascino di Monte Isola, uno dei Borghi più belli d'Italia! ?? h… - ANNAMARIAPOMARE : RT @saretta9742: Per come stanno andando le cose, sicuro sarà uno dei ratti. #isola -