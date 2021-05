Isola dei Famosi | “Con Awed c’è stato qualcosa prima dell’Honduras” | la rivelazione di un’ex naufraga

(Di venerdì 21 maggio 2021) Manuela Ferrera rivela di aver avuto un flirt a distanza con, che poi non ha continuato con il suo proposito a L’deipoiché troppo giù di tono.

CarloCalenda : È un’affermazione sbagliata. Azione è nata un anno 1/2 fa. E se avessi voluto già da allora candidarmi a Roma (o to… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - HarmonyHalliwel : RT @tellmeaboutme_: SOGNO LA FINALE VALENTINA VS FARIBA E QUEST'ULTIMA CHE LA BATTE CON LE PERCENTUALI BULGARE DEI PRELEMI #isola - cuspi11 : È finita l’era dei costumi fatti di foglie ?????? #isola -

Il ritorno dell'alla zona bianca non è un'utopia - commenta il presidente della Regione, Christian Solinas - . I risultati ottenuti sono il frutto del sacrificiosardi e del grande lavoro ...Ubaldo Lanzo questa sera, venerdì 21 maggio, farà il suo ritorno nello studio dell'famosi 2021 . Due settimane fa il cromatologo è stato costretto a ritirarsi per motivi di salute e ora, superate le due settimane di quarantena, arriverà nello studio di Canale 5 per ...L’Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez sostiene Valentina Persia: “Le auguro che possa vincere” Cecilia Rodriguez, ospite a Isola Party, è pronta a ...Isola dei Famosi 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, venerdì 21 maggio, al termine della 19esima puntata del reality show Canale 5 ...