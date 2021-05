Isola dei famosi, Braida attacca Elettra Lamborghini (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo le accuse del Visconte Guglielmotti e la delusione di Daniela Martani, per Elettra Lamborghini arrivano le dure critiche di un altro naufrago che abbiamo visto in questa 15esima edizione dell’Isola dei famosi: Beppe Braida. Il comico, in una intervista per Turchesando, ha descritto la Lamborghini con epiteti non molti carini, non trovandola adatta al contesto. Scopriamo cosa ha detto il comico sulla Twerking Queen. Beppe Braida è uno dei Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo le accuse del Visconte Guglielmotti e la delusione di Daniela Martani, perarrivano le dure critiche di un altro naufrago che abbiamo visto in questa 15esima edizione dell’dei: Beppe. Il comico, in una intervista per Turchesando, ha descritto lacon epiteti non molti carini, non trovandola adatta al contesto. Scopriamo cosa ha detto il comico sulla Twerking Queen. Beppeè uno dei Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - CarloCalenda : È un’affermazione sbagliata. Azione è nata un anno 1/2 fa. E se avessi voluto già da allora candidarmi a Roma (o to… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - ornellamiranda8 : RT @LudovicaValerio: Questa sera all’Isola Dei Famosi verrà annunciato il primo finalista e solo perché non la fate mangiare da settimane,… - BLUESKY08888 : RT @LudovicaValerio: Questa sera all’Isola Dei Famosi verrà annunciato il primo finalista e solo perché non la fate mangiare da settimane,… -