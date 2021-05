Isola dei Famosi 2021, Manuela Ferrara su Andrea Diamante: “non ho ceduto alle sue lusinghe e mi ha nominata” (Di venerdì 21 maggio 2021) Manuela Ferrara dopo essere uscita all'Isola dei Famosi 2021 accusa Matteo Diamante di essersi vendicato dopo aver preso con lei il classico 'due di picche'. Andrea Diamante ci ha provato con Manuela Ferrara e, dopo aver ricevuto un due di picche, l'ha nominata all'Isola dei Famosi 2021: la rivelazione a sorpresa è stata fatta dall'ex naufraga nel corso dell'intervista a Casa Chi. Mentre sull'Isola dei Famosi è iniziato il countdown verso la finale che si terrà il prossimo 7 giugno, alcuni degli ex naufraghi continuano a togliersi sassolini dalle scarpe contro gli ex compagni d'avventura. In studio ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021)dopo essere uscita all'deiaccusa Matteodi essersi vendicato dopo aver preso con lei il classico 'due di picche'.ci ha provato cone, dopo aver ricevuto un due di picche, l'haall'dei: la rivelazione a sorpresa è stata fatta dall'ex naufraga nel corso dell'intervista a Casa Chi. Mentre sull'deiè iniziato il countdown verso la finale che si terrà il prossimo 7 giugno, alcuni degli ex naufraghi continuano a togliersi sassolini dscarpe contro gli ex compagni d'avventura. In studio ...

CarloCalenda : È un’affermazione sbagliata. Azione è nata un anno 1/2 fa. E se avessi voluto già da allora candidarmi a Roma (o to… - IsolaDeiFamosi : Ci vediamo oggi con un'altra puntata dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate da stasera? ?? #Isola - Parpiglia : #isola praticamente è L’ #isolde dei famosi . Fortissima - bandieruole : Disgusto e per fortuna non guardo l'isola dei famosi ????????????????????? - mapijonderculo_ : RT @BITCHYFit: Hanno mangiato più i perdenti dei vincitori, amo questa edizione no sense #Isola -