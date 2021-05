Isola, Andrea Cerioli contro Isolde: “Antipatica…Pensa te che vipera!” (Di venerdì 21 maggio 2021) Isola, Andrea Cerioli e Isolde: è guerra tra i due naufraghi all’Isola dei Famosi Isola, Andrea Cerioli contro Isolde. Il naufrago sembra avere un suo parere sul loro rapporto. Infatti come ha svelato ai suoi compagni è convinto che Isolde gli stia facendo una guerra probabilmente perché lo teme. Continuano a scontrarsi Andrea Cerioli e Isolde. La pace tra loro è durata poco e durante la diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi fa ascoltare alla campionessa un video con le dichiarazioni di Andrea ai suo compagni d’avventura: “Il comportamento di Isolde mi ha fatto rimanere molto male, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 maggio 2021): è guerra tra i due naufraghi all’dei Famosi. Il naufrago sembra avere un suo parere sul loro rapporto. Infatti come ha svelato ai suoi compagni è convinto chegli stia facendo una guerra probabilmente perché lo teme. Continuano a scontrarsi. La pace tra loro è durata poco e durante la diciannovesima puntata de L’dei Famosi Ilary Blasi fa ascoltare alla campionessa un video con le dichiarazioni diai suo compagni d’avventura: “Il comportamento dimi ha fatto rimanere molto male, ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola #tommasozorzi cit - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Brontolo? ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola - atrotnoc : RT @giacomourtis: Andrea è davvero pesante e arrogante. Per far parlare di sé, scredita gli altri. #isola - Quellicometeli1 : Ma quanto é 'alto' Andrea ccerioli? #isola -